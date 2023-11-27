Το Ιράκ θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος περιφερειακής σύγκρουσης εάν η προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας δεν μετατραπεί σε μόνιμη εκεχειρία, δήλωσε ο σύμβουλος του Ιρακινού πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν, όπως η λιβανέζικη Χεζμπολάχ και άλλες ομάδες εντός του Ιράκ εξαπέλυαν σχεδόν καθημερινά επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών και αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Δεν υπάρχουν όμως αναφορές για επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ και τη Συρία αφότου ξεκίνησε η τετραήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ορισμένες από τις κυριότερες ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που ευθύνονται για τις πρόσφατες επιθέσεις, όπως οι Καταΐμπ Σαγίντ αλ Σουχάντα και Καταΐμπ Χεζμπολάχ, ανακοίνωσαν ότι θα εφαρμόσουν την κατάπαυση του πυρός αλλά θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους όταν τερματιστεί. Λένε επίσης ότι θα επιδιώξουν την εκδίωξη των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ. Σήμερα στη χώρα αυτή σταθμεύουν περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες, σε μια αποστολή που η Ουάσινγκτον λέει ότι στόχος της είναι να συμβουλεύει και να βοηθά τις ιρακινές δυνάμεις στον αγώνα τους εναντίον των εναπομεινάντων πυρήνων του Ισλαμικού Κράτους.

«Ολόκληρη η περιοχή είναι στην κόψη μιας καταστροφικής σύγκρουσης που μπορεί να περιλαμβάνει τους πάντες και το πόσο θα επεκταθεί ή πώς θα ελεγχθεί και θα σταματήσει είναι άγνωστο», είπε ο Φαρχάν Αλαντίν, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι. «Για τον λόγο αυτόν θεωρούμε οποιαδήποτε εκεχειρία ως ωφέλιμη και σημαντική σε αυτό το στάδιο, πρώτα για τους ανθρώπους στην Παλαιστίνη και τη Γάζα αλλά και για όλες τις χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράκ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

