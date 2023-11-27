Εμμένει στη θέση του για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ο Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η βρετανική κυβέρνηση «δεν έχει κανένα σχέδιο να αλλάξει το νόμο που απαγορεύει να φύγουν οριστικά τα Γλυπτά του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο και θεωρεί πως το λονδρέζικο ίδρυμα είναι «το σωστό μέρος» για τη στέγασή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ.

Ο εκπρόσωπος ρωτήθηκε για την αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού στις δηλώσεις Μητσοτάκη στο BBC, που επανέφεραν το ζήτημα στο προσκήνιο.

«Δεν σχεδιάζουμε να αλλάξουμε την προσέγγιση μας», είπε. Πρόσθεσε ότι δεν έχει ρωτήσει τον κ. Σούνακ περί συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων ή νέων ιδεών αλλά σημείωσε ότι δε θεωρεί πως έχει αλλάξει η θέση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Απάντησε επίσης ότι «δεν συμφωνούμε με τον χαρακτηρισμό αυτό» σε ερώτηση για την παρομοίωση του κ. Μητσοτάκη των κατακερματισμένων Γλυπτών με μία σκισμένη Μόνα Λίζα.

Συμπλήρωσε πως τα Γλυπτά αποκτήθηκαν νόμιμα.

Πηγή: skai.gr

