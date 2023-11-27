Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Σάντσεθ για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Η συνομιλία τους επικεντρώθηκε στον πόλεμο στη Γάζα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, Ερντογάν και Σάντσεθ συζήτησαν για τις Iσραηλινές επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την απρόσκοπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και τις προσπάθειες για μόνιμη κατάπαυση του πυρός και διαρκή ειρήνη.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι «η στάση της ισπανικής κυβέρνησης κατά των «παράνομων επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι ανακοινώσεις της υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης» είναι πολύτιμες.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε, επίσης, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει κάθε είδους ευθύνες, μεταξύ άλλων και ως εγγυήτρια χώρα, για να διασφαλίσει τη διαρκή ειρήνη και να συνεργαστεί με την Ισπανία για τον σκοπό αυτόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

