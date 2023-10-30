Συνολικά 23 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες έχουν δεχτεί οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Συρία και το Ιράκ.

Ειδικότερα, στη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου του Πενταγώνου, ανώτατοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 30 Οκτωβρίου, οι δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων έχουν δεχθεί επίθεση τουλάχιστον 14 φορές στο Ιράκ και εννέα φορές στη Συρία.

Όπως αναφέρθηκε στην ενημέρωση, πολλά από τα drones και τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν και δεν κατάφεραν να φτάσουν τους στόχους τους.

Βάσεις που στεγάζουν αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία και το Ιράκ έχουν δεχθεί επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται στην περιοχή λόγω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.



