Ιράκ: Έκρηξη σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου από πλήγμα drone

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά έπληξε την Πέμπτη εγκαταστάσεις στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ, στην περιοχή Σουλεϊμανίγια του ιρακινού Κουρδιστάν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς επικαλούμενο δύο αξιωματούχους που ανέφεραν ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Η Pearl Petroleum, κοινοπραξία των Dana Gas και Crescent Petroleum, που εδρεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων Χορ Μορ και Τσεμτσεμάλ, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα του Ιράκ.

Νωρίτερα την Πέμπτη, καταρρίφθηκε drone με εκρηκτικά που είχε στόχο δυνάμεις των ΗΠΑ σε βάση που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του ιρακινού Κουρδιστάν, αυτόνομης περιφέρειας του βόρειου Ιράκ.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς, τον περασμένο Οκτώβριο, εκδηλώνονται σχεδόν καθημερινά επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον βάσεων στο Ιράκ στις οποίες σταθμεύουν δυνάμεις των ΗΠΑ και άλλων κρατών που συμμετέχουν στη στρατιωτική συμμαχία για την καταπολέμηση των τζιχαντιστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

