Αντιπροσωπεία των Χούθι επισκέφθηκε τη Μόσχα

Αντιπροσωπεία των Χούθι επισκέφθηκε την Πέμπτη τη Μόσχα και συζήτησε με τον ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών την «ανάγκη να ενταθούν οι διεθνείς προσπάθειες για να ασκηθούν πιέσεις» στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με εκπρόσωπο των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών της Υεμένης.

Η υεμενίτικη αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τη ρωσική πρωτεύουσα εν μέσω των εντάσεων που έχει πυροδοτήσει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς. Εγκαταστάσεις των Χούθι υπέστησαν τις προηγούμενες ημέρες πλήγματα από αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις, εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι η αντιπροσωπεία συναντήθηκε το απόγευμα με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Μιχαήλ Μπογκντάνοφ. Οι δύο πλευρές συζήτησαν την «ανάγκη να ενταθούν οι διεθνείς προσπάθειες για να ασκηθούν πιέσεις στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ» ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος και να παραδοθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ο Αμπντελσαλάμ.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών «καταδίκασε έντονα» τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στην Υεμένη, υπογραμμίζοντας ότι απειλούν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

