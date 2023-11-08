Ιράκ: Ακόμη δυο επιθέσεις με drones εναντίον του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού

Δυο άκαρπες επιθέσεις με drones έβαλαν στο στόχαστρο χθες Τρίτη στο ιρακινό Κουρδιστάν στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ όπου στρατωνίζονται δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ διαβεβαίωσε, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι οι χθεσινές επιθέσεις δεν προκάλεσαν «θύματα», ούτε «ζημιές σε υποδομές».

Ο αριθμός των επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ και άλλων κρατών, που συμμετέχουν στον διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό, ανεπτυγμένων στο Ιράκ και στη Συρία, αυξήθηκε αλματωδώς μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτωβρίου με έναυσμα την επίθεση άνευ προηγουμένου σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, τις τελευταίες δεκαετίες υποστηριζόμενου από το Ιράν.

Χθες το πρωί, σε δυο διακριτές περιπτώσεις, «τρία drones επιτέθηκαν στον διεθνή συνασπισμό», ανέφερε χθες το πρωί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του αυτόνομης περιφέρειας του ιρακινού Κουρδιστάν.

Στην πρώτη επίθεση, «εναντίον της στρατιωτικής βάσης στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, δυο drones καταρρίφθηκαν ενώ βρίσκονταν στους αιθέρες», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της. Κατόπιν, τρίτο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπεσε στο έδαφος, χωρίς να εκραγεί κατά την πρόσκρουση, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε αργότερα χθες τις επιθέσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν, δίχως θύματα ή ζημιές, χωρίς να αναφερθεί στο drone που δεν εξερράγη.

Την ευθύνη για τις χθεσινές επιθέσεις εναντίον «του αεροδρομίου της Αρμπίλ» ανέλαβε οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», μέσω καναλιών στην πλατφόρμα Telegram προσκείμενων στην Τεχεράνη.

Είναι η ίδια οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για αρκετές άλλες παρόμοιες επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε απρόσμενη επίσκεψή του στη Βαγδάτη την Κυριακή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτες» τις επιθέσεις εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ. «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τους δικούς μας», διεμήνυσε.

Από τη 17η Οκτωβρίου, αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ και στη Συρία έγιναν στόχος 38 επιθέσεων με drones ή ρουκέτες, οι οποίες τραυμάτισαν, στις περισσότερες περιπτώσεις ελαφρά, 45 Αμερικανούς, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Πεντάγωνο.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Ιράν για τις ενέργειες αυτές — λέει πως πρόκειται για ιρανικές επιθέσεις «δι’ αντιπροσώπων».

Τις επιθέσεις καταδίκασε ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, που ανέλαβε την εξουσία χάρη στην υποστήριξη συμμαχίας φιλοϊρανικών κομμάτων, υποσχόμενος πως θα διενεργηθούν «έρευνες».

Η Ουάσιγκτον διατηρεί ανεπτυγμένους κάπου 900 στρατιωτικούς της στη Συρία και άλλους σχεδόν 2.500 στο Ιράκ στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) από διεθνή συνασπισμό που είδε το φως της μέρας το 2014.

Ο συνασπισμός διαβεβαιώνει πως η εμπλοκή του στο Ιράκ περιορίζεται σε βοηθητικό και συμβουλευτικό ρόλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

