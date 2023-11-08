Λευκός Οίκος για τις δυσοίωνες για τον Μπάιντεν δημοσκοπήσεις: Να είστε επιφυλακτικοί

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ συνέστησε χθες Τρίτη σε δημοσιογράφους να είναι επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, δείχνοντας να μην πτοείται από τις δυσοίωνες για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν προβλέψεις.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Siena που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας New York Times και δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο Τζο Μπάιντεν υπολείπεται του Ντόναλντ Τραμπ σε πέντε από έξι πολιτείες-κλειδιά, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο Τραμπ προηγείται του Μπάιντεν σε Νεβάδα, Τζόρτζια, Αριζόνα, Μίσιγκαν και Πενσιλβάνια. Στον αντίποδα, ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί προβάδισμα στο Ουισκόνσιν έναντι του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα. Τα αποτελέσματα σε αυτές τις έξι πολιτείες αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την έκβαση των προεδρικών εκλογών.

«Θα γίνουν πολλές δημοσκοπήσεις», δήλωσε η Καρίν Ζαν-Πιερ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με αυτήν. Οι δημοσκοπήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, πρόσθεσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου και υπενθύμισε πως ο Ρεπουμπλικάνος Μιτ Ρόμνεϊ εμφανιζόταν να διατηρεί προβάδισμα έναντι του Δημοκρατικού Μπαράκ Ομπάμα πριν από τις εκλογές του 2012, αλλά ο τότε πρόεδρος επικράτησε άνετα και εξασφάλισε την επανεκλογή του.

Υπενθύμισε επίσης ότι δεν επαληθεύτηκαν οι δημοσκοπήσεις που προεξοφλούσαν θρίαμβο των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές το 2022, καθώς η συντηρητική παράταξη κέρδισε μόνο τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι Δημοκρατικοί διατήρησαν τον έλεγχο της Γερουσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

