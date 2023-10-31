Οι μουσουλμάνοι Αμερικανοί και ορισμένοι ακτιβιστές του Δημοκρατικού Κόμματος προειδοποιούν ότι, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεν λάβει άμεσα μέτρα για να εξασφαλίσει μια εκεχειρία στη Γάζα, θα κινητοποιήσουν εκατομμύρια μουσουλμάνους ψηφοφόρους για να αναστείλουν τις δωρεές τους για την εκστρατεία επανεκλογής του Μπάιντεν και να μην τον ψηφίσουν στις προεδρικές του 2024.

Το Εθνικό Μουσουλμανικό Δημοκρατικό Συμβούλιο, το οποίο περιλαμβάνει ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος από επίμαχες πολιτείες που πιθανόν να κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα --όπως το Μίσιγκαν, το Οχάιο και η Πενσιλβάνια-- κάλεσαν τον Μπάιντεν να χρησιμοποιήσει την επιρροή του προς το Ισραήλ για να υπάρξει εκεχειρία μέχρι τις 23:00 απόψε.

Biden has replaced Bush in the eyes of many American Muslims—from today’s NYT: https://t.co/Tl4CVYzMhE pic.twitter.com/Xlz2B2eAyP — Daniel Steinmetz-Jenkins (@daniel_dsj2110) October 31, 2023

Σε ανοιχτή τους επιστολή, που τιτλοφορείται "Τελεσίγραφο Εκεχειρίας 2023", οι μουσουλμάνοι ηγέτες δεσμεύονται να κινητοποιήσουν μουσουλμάνους ψηφοφόρους για να "μην υποστηρίξουν ούτε ψηφίσουν υποψήφιο ο οποίος στηρίζει την ισραηλινή επίθεση εις βάρος του παλαιστινιακού λαού".

"Η ακλόνητη στήριξη της κυβέρνησής σας, η οποία περιλαμβάνει χρηματοδότηση και εξοπλισμό, έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαιώνιση της βίας που προκαλεί ανθρώπινες απώλειες και έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, οι οποίοι στο παρελθόν σας είχαν εμπιστοσύνη", αναφέρεται στην επιστολή.

Η επιστολή είναι η τελευταία ένδειξη αυξανόμενης οργής και απόγνωσης στις κοινότητες των αράβων και μουσουλμάνων Αμερικανών για την αποτυχία του Μπάιντεν να καταδικάσει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από ενόπλους της Χαμάς από τη Γάζα από τις οποίες ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι και 239 συνελήφθησαν όμηροι.

Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, ότι 8.306 άνθρωποι, περιλαμβανομένων 3.457 παιδιών, σκοτώθηκαν στη διάρκεια των τριών αυτών εβδομάδων χερσαίων και αεροπορικών επιθέσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι δεν θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής υπηρεσίας εθνικής ασφαλείας Τζον Κίρμπι από την πλευρά του σχολίασε ότι "η Χαμάς είναι η μόνη που θα έβγαινε αυτή τη στιγμή κερδισμένη από αυτό".

Η Ρασίντα Τλάιμπ, μια Αμερικανοπαλαιστίνια βουλευτής από τη Μινεσότα, ανέβασε χθες στο X ένα βίντεο διάρκειας 90 λεπτών, στο οποίο καταγγέλλει την στήριξη που παρέχει ο Μπάιντεν στην -όπως την αποκάλεσε- "ισραηλινή εκστρατεία γενοκτονίας στην Παλαιστίνη" προσθέτοντας "Μην βασίζεστε στην ψήφο μας το 2024".

Σύμφωνα με τον Μπασίμ Ελκάρα, εκτελεστικό διευθυντή του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων του Σακραμέντο Βάλεϊ (CAIR), οι μουσουλμανικές ψήφοι μπορεί να είναι κρίσιμες για την διεκδίκηση από τον Μπάιντεν δεύτερης θητείας και, όπως επισημαίνει, οι 16 εκλεκτορικές ψήφοι του Μίσιγκαν κερδήθηκαν με μικρή διαφορά 2,6% το 2020.

Οι μουσουλμάνοι Αμερικανοί στη Μινεσότα, την οποία ο Μπάιντεν σχεδιάζει να επισκεφθεί αύριο, Τετάρτη, εξέδωσαν την περασμένη εβδομάδα τελεσίγραφο για εκεχειρία με καταληκτική ημερομηνία σήμερα το μεσημέρι.

Έχουν πει ότι προγραμματίζουν διαδήλωση διαμαρτυρίας για αύριο, Τετάρτη, όταν ο πρόεδρος θα επισκεφθεί την πολιτεία τους.

Το επιτελείο επανεκλογής του Μπάιντεν δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

Ο Μπάιντεν πραγματοποίησε την περασμένη Πέμπτη συνάντηση με μουσουλμάνους ηγέτες, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του συνεχίζουν να έχουν επαφές με μέλη της αραβικής και μουσουλμανικής κοινότητας, που ανησυχούν για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης από τον Μπάιντεν.

Παρότι αυτοαποκαλείται σιωνιστής πρόεδρος, ο Μπάιντεν έχει διορίσει περισσότερους άραβες και μουσουλμάνους Αμερικανούς σε πολιτικές θέσεις σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο προκάτοχό του καθώς και τους δύο πρώτους μουσουλμάνους ομοσπονδιακούς δικαστές.

Ο Τζεϊλάνι Χουσέιν, εκτελεστικός διευθυντής του CAIR στη Μινεσότα, λέει ότι μουσουλμάνοι Αμερικανοί ηγέτες σε άλλες επίμαχες πολιτείες -κρίσιμες για την επανεκλογή του Μπάιντεν- θα διατυπώσουν ανάλογα αιτήματα.

"Αναμένουμε ότι το Ουινσκόνσιν, το Οχάιο και άλλες πολιτείες θα κάνουν το ίδιο αυτή την εβδομάδα", είπε ο Χουσέιν.

Όπως είπε ο Χουσέιν, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ψηφίσει κατά του Μπάιντεν το 2024 εκτός και αν ο Αμερικανός πρόεδρος ζητήσει την κατάπαυση του πυρός. Διευκρινίζει επίσης ότι μιλάει προσωπικά και όχι εκ μέρους του CAIR.

Περίπου 70% μουσουλμάνων Αμερικανών στήριξαν τον Μπάιντεν το 2020, σημειώνει ο ίδιος.

Ηγέτες της μουσουλμανικής αμερικανικής κοινότητας στο Μίσιγκαν, το Οχάιο και το Ουινσκόνσιν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

