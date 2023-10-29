Λογαριασμός
Μπάιντεν σε Νετανιάχου: Να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που περνά στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που που περνά στη Γάζα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων

Τζο Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε σήμερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι είναι αναγκαίο το Ισραήλ να υπερασπιστεί τους πολίτες του από την τρομοκρατία, με τρόπο ώστε να προστατεύονται οι άμαχοι.

Ο Μπάιντεν τόνισε επίσης ότι είναι ανάγκη «να αυξηθεί αμέσως και σημαντικά» η ανθρωπιστική βοήθεια που περνά στη Γάζα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων εκεί.
 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

