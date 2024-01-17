Μια φωτογραφία που εξασφάλισε η γερμανική εφημερίδα BILD δείχνει τον σταρ του Χόλιγουντ Άρνολντ Σβάρτσενέγκερ μαζί με έναν τελωνειακό υπάλληλο στο Αεροδρόμιο του Μονάχου. Ο «Άρνι» βρέθηκε να περιμένει επί ώρες στο αεροδρόμιο, αφότου προσγειώθηκε με το αεροσκάφος του από το Λος Άντζελες..



Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο σταρ της μεγάλης οθόνης είχε στην κατοχή του ένα πολυτελές ρολόι χειρός Audemars Piguet που προοριζόταν για δημοπρασία κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που θα οργανωθεί στον σταθμό του σκι Κίτζμπιχελ στην Αυστρία.

Στόχος του Αυστριακής καταγωγής ηθοποιού το ρολόι να δημοπρατηθεί αύριο Πέμπτη με τα χρήματα να δίνονται για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Σβαρτσενέγκερ τράβηξε αρχικά την προσοχή των τελωνειακών υπαλλήλων, καθώς αναγνώρισαν τον VIP. Τον σταμάτησαν και του ζήτησαν να ανοίξει τις αποσκευές του. Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, επρόκειτο για τυπικό έλεγχο χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Στη συνέχεια οι τελωνειακοί ανακάλυψαν το ρολόι πολυτελείας στις αποσκευές.

Σημειώνεται ότι το ρολόι αποτελεί ειδική παραγγελία, είναι ένα μοναδικό κομμάτι. Η Audemars Piguetφτιάχνει μόνο περίπου 45.000 ρολόγια το χρόνο, με ετήσιες πωλήσεις περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ, και παρήγαγε το συγκεκριμένο ρολόι χειρός ειδικά για τον Άρνολντ που το είχε στην ιδιωτική του συλλογή.



Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα αφεθεί να φύγει ο ηθοποιός και εάν το τελωνείο θα τον αφήσει να πάρει μαζί του το ρολόι.



Ο εκπρόσωπος του κεντρικού τελωνείου στο Μόναχο, είπε στη BILD ότι «έχουμε κινήσει ποινικές φορολογικές διαδικασίες. Το ρολόι θα έπρεπε να έχει καταχωρηθεί γιατί είναι εισαγωγής.»



