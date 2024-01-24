Συνάντηση Ερντογάν - Ραϊσί: Τη διακοπή των εμπορικών σχέσεων Τουρκίας -Ισραήλ ζητά το Ιράν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, υποδεχόμενος σήμερα τον Ιρανό ομόλογό του Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος τον κάλεσε, εμμέσως, να διακόψει τις σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ.

«Συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να αποφύγουμε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας», είπε ο Ερντογάν μιλώντας στους δημοσιογράφους, έχοντας στο πλευρό του τον Ραϊσί. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε επίσης να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα για να μπει τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά τις «απάνθρωπες επιθέσεις» εναντίον των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ραϊσί, η επίσκεψη του οποίου στην Τουρκία γίνεται με φόντο τις κλιμακούμενες εντάσεις στην περιοχή, ζήτησε από τον οικοδεσπότη του να διακόψει τις σχέσεις με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό της Τεχεράνης. Τουρκία και Ισραήλ διατηρούν εμπορικές σχέσεις.

«Η διακοπή των σχέσεων με το σιωνιστικό καθεστώς (…) μπορεί να είναι αποτελεσματική για να αναγκαστεί να βάλει τέλος σε όλες αυτές τις ωμότητες», είπε, κατηγορώντας και πάλι τις ΗΠΑ ως υπεύθυνες για την αιματοχυσία στη Γάζα.

Οι δύο πρόεδροι εξέφρασαν επίσης τη βούλησή τους να αγωνιστούν ενάντια στις τρομοκρατικές απειλές, τρεις εβδομάδες μετά τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας στο νότιο Ιράν, όπου σκοτώθηκαν 89 άνθρωποι. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Από την άλλη, οι Τούρκοι στρατιώτες πλήρωσαν βαρύ τίμημα τις τελευταίες εβδομάδες, στις επιχειρήσεις τους στο βόρειο Ιράκ εναντίον των μαχητών του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Ερντογάν και Ραϊσί σχεδιάζουν επίσης να ενισχύσουν τις εμπορικές σχέσεις τους, αυξάνοντας τις εμπορικές συναλλαγές τους στα 30 δισεκ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

