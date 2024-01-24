Δυσαρέσκεια Κιέβου για την συμμετοχή Μπίκοβιτς στο «The White Lotus» της HBO

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τον σέρβο ηθοποιό Μίλος Μπίκοβιτς, ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει στον νέο κύκλο της επιτυχημένης σειράς «The White Lotus» («Ο Λευκός Λωτός»), ότι υποστηρίζει τη Ρωσία «από την έναρξη της εισβολής», σε μήνυμα που απευθύνεται στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ΗΒΟ.

Ο 36χρονος ηθοποιός, ο οποίος το 2021 απέκτησε τη ρωσική υπηκοότητα, παρασημοφορήθηκε το 2018 από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την προσφορά του στον πολιτισμό.

«Ο Μίλος Μπίκοβιτς, ένας σέρβος ηθοποιός που έχει υποστηρίξει τη Ρωσία από την έναρξη της μαζικής εισβολής, πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην 3η σεζόν της σειράς The White Lotus του HBO», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«HBO, δεν σας πειράζει να συνεργαστείτε με κάποιον που υποστηρίζει τη γενοκτονία και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο;», υπογραμμίζεται στο μήνυμα διαμαρτυρίας του προς το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Το HBO ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι ο Μίλος Μπίκοβιτς θα ενταχθεί στο καστ του νέου κύκλου επεισοδίων της σειράς. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει αντίδραση εκ μέρους του HBO στη διαμαρτυρία του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Μίλος Μπίκοβιτς, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ρωσικές ταινίες, έλαβε τη ρωσική υπηκοότητα με προεδρικό διάταγμα στις 24 Φεβρουαρίου 2021, έναν χρόνο πριν από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

«Είναι μεγάλη τιμή να πω σήμερα: Η Ρωσία είναι η πατρίδα μου», είχε γράψει στο Instagram, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί τον εαυτό του «ενεργό μέλος της ρωσικής κοινωνίας».

Η σειρά «The White Lotus», μια καυστική σάτιρα της υψηλής κοινωνίας, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και απέσπασε φέτος πέντε βραβεία Emmy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.