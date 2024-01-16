Τουλάχιστον 11 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε απόψε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ.

Σύμφωνα με ανάρτησή του στο Telegram, δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν απόψε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο της πόλης.

Μια 43χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα, διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.