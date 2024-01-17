Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι θα ταξιδέψει στην Ουκρανία «τον Φεβρουάριο» και ότι το Παρίσι θα παραδώσει στο Κίεβο περίπου 40 πυραύλους Scalp μεγάλου βεληνεκούς και εκατοντάδες βόμβες.

«Προσωπικά θα πάω στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο», ενώ η Γαλλία θα παραδώσει τις επόμενες εβδομάδες «περίπου 40 πυραύλους Scalp και αρκετές εκατοντάδες βόμβες» στο Κίεβο, ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη Τύπου.

Επανέλαβε ότι «δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Ρωσία να κερδίσει» τον πόλεμο στην Ουκρανία γιατί διακυβεύεται η ασφάλεια της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

