Μια σφοδρή, ταχέως εξελισσόμενη χειμερινή καταιγίδα προκαλεί ισχυρές χιονοπτώσεις στις βορειοανατολικές ΗΠΑ σήμερα, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών, κλείνοντας σχολεία και σπέρνοντας το χάος στις αερομεταφορές σε ολόκληρη την περιοχή.

A nor'easter is expected to bear down on the Northeast leaving millions in some type of weather advisory. Here's what a nor'easter and why they're so dangerous. https://t.co/kJaHSPE35A pic.twitter.com/JqX9aOH4cq February 13, 2024

Σε περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους, από το βορειοανατολικό τμήμα της Δυτικής Βιρτζίνια έως τη Νέα Αγγλία, οι αρχές απηύθυναν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, την ώρα που η χειμερινή καταιγίδα σάρωσε τμήματα της περιοχής όπου το ύψος του χιονιού έφθασε τα 15 εκατοστά κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε γνωστό από την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

SNOW STORM WARNING in PA, USA! 🚨 pic.twitter.com/s3ArmwpVX7 — Trash Yang Moses (@trashmoses) February 13, 2024

#USA #NYC is warned to brace for up to eight inches of snow as Nor'easter bowls in, with 1,000 flights canceled so far and LaGuardia Airport worst-hit.#winterstorm https://t.co/z9zr0dkyLc — eTravel Technologies Inc. (@eTravelAlerts) February 13, 2024

Στην πόλη της Νέας Υόρκης η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αμερικανική μεγαλούπολη αναμένεται να δεχτεί τουλάχιστον 17 εκατοστά χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας την κυκλοφορία στους δρόμους επικίνδυνη.

Ο ρυθμός της χιονόπτωσης ανέρχεται σε 5 εκατοστά την ώρα στο Λόουερ Χάντσον, όπως έγινε γνωστό από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων της πόλης της Νέας Υόρκης με μήνυμά της στο X.

«Αυτοί οι ρυθμοί (χιονόπτωσης) θα καταγραφούν νοτιότερα τις επόμενες ώρες έως το μεσημέρι, οδηγώντας σύντομα σε καλυμμένους από χιόνι δρόμους και επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης», επισήμανε η υπηρεσία, απευθύνοντας έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή.

Σε άλλα τμήματα της περιοχής το ύψος του χιονιού που θα πέσει αναμένεται να φθάσει έως τα 30 εκατοστά προτού η καταιγίδα μετατοπιστεί ανατολικότερα. Στη Βοστόνη, το ύψος του χιονιού θα μπορούσε να ανέλθει στα 22 εκατοστά, με αποτέλεσμα ο δήμαρχος της πόλης να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα σχολεία σε ολόκληρη την περιοχή ακύρωσαν τα δια ζώσης μαθήματα για σήμερα, μεταξύ άλλων στην πόλη της Νέας Υόρκης, η οποία πραγματοποιεί εξ αποστάσεως διδασκαλία για 1 εκατομμύριο μαθητές.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 900 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια LaGuardia της Νέας Υόρκης, Logan International της Βοστόνης και Liberty International του Νιούαρκ είτε καθυστέρησαν είτε ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το ιστότοπο Flightaware.com.

Airlines have canceled hundreds of flights as a winter storm dumps snow on the Northeast. https://t.co/UfZq5qTDLJ — USA TODAY (@USATODAY) February 13, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

