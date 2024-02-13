Πλήγμα για τη Μόσχα. Από την αρχή του τρέχοντος έτους οι ρωσικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις πληρωμές στην Τουρκία και την Κίνα. Οι τράπεζες των δύο αυτών χωρών σταμάτησαν να επεξεργάζονται μέρος των ρωσικών πληρωμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου OhMySwift (ασχολείται με την ανάλυση των διεθνών διατραπεζικών μεταφορών μέσω του συστήματος SWIFT) από τον Δεκέμβριο του 2023 η πλειονότητα των τραπεζικών μεταφορών από τη Ρωσία στην Τουρκία δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ στην Κίνα σχεδόν τα πάντα πάγωσαν.

Αυτό σχετίζεται με απειλή της επιβολής κυρώσεων εκ μέρους των ΗΠΑ και της ΕΕ, γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση με τους περιορισμούς πληρωμών μπορεί να επηρεάσει στην εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ρωσία.

Η Ρωσία παρ’ όλες τις επιβληθείσες εναντίον της κυρώσεις, συνεχίζει να αγοράζει στο εξωτερικό εμπορεύματα, τα οποία χρησιμοποιούνται από το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα. Για το σκοπό αυτό δημιουργεί περίπλοκα δίκτυα μεσαζόντων τα οποία δεν είναι εύκολο να εντοπισθούν.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ τους τελευταίους μήνες προσπαθούν να βρουν τρόπους να μπλοκάρουν αυτές τις ροές εμπορευμάτων προς την Ρωσία. Και φαίνεται, γράφει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι βρήκαν σ’ αυτά τα δίκτυα τον αδύναμο κρίκο, τις τράπεζες σε άλλες χώρες οι οποίες επεξεργάζονται τις πληρωμές που γίνονται για τις εισαγωγές εμπορευμάτων στην Ρωσία.

Στα τέλη του 2023 άρχισε να ισχύει το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου, το οποίο απειλεί να στερήσει από τις ξένες τράπεζες την πρόσβασή τους στο αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω των σχέσεών τους με μεγάλες ρωσικές εμπορικές συναλλαγές. Οι τράπεζες που συνδράμουν στις μεταφορές ή συμμετέχουν στην αποστολή μείζονος σημασίας εμπορευμάτων που προορίζονται για το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα, θα αντιμετωπίσουν το μπλοκάρισμα των λογαριασμών τους ή την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους λογαριασμούς ανταπόκρισης στις ΗΠΑ.

Στα μέσα Ιανουαρίου το πρακτορείο Bloomberg έγραψε ότι οι κρατικές τράπεζες της Κίνας εισάγουν περιορισμούς στις συναλλαγές των Ρώσων πελατών τους σε σχέση με το διάταγμα για τις δευτερογενείς κυρώσεις.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, όπως έγραψε η ρωσική οικονομική εφημερίδα Vedomosrti, η κινεζική τράπεζα Zhejiang Chouzhou Commercial Bank ενημέρωσε τους πελάτες της ότι αναστέλλει τις συναλλαγές με οποιουσδήποτε ρωσικούς ή λευκορωσικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με πηγή της εφημερίδας Vedomosti, τουλάχιστον τρεις από τις τέσσερις μεγάλες κινεζικές τράπεζες, η Bank of China, η China Construction Bank, η Industrial and Commercial Bank of China, αυστηροποίησαν τους ελέγχους

Στα μέσα Ιανουαρίου, τουρκικές εταιρείες που εξάγουν προϊόντα στη Ρωσία ανέφεραν προβλήματα με τις πληρωμές λόγω ελέγχων και επιθεωρήσεων από τις αρχές, ανέφερε στο Reuters εκπρόσωπος της Συνέλευσης των Τούρκων Εξαγωγέων.

Η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε ταυτόχρονα, επικαλούμενη πηγές, ότι οι τουρκικές τράπεζες αρνούνται να συνεργαστούν με ρωσικές τράπεζες υπό τον φόβο των αμερικανικών κυρώσεων. Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, στα τέλη Δεκεμβρίου, τα προβλήματα διακανονισμού εξαπλώθηκαν σε όλες σχεδόν τις τουρκικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Nurol Bank, με την οποία συνεργάζονταν περίπου 40 ρωσικά πιστωτικά ιδρύματα, και της Emlak Bank.

«Από τότε που εκδόθηκε το διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στις τράπεζες που διευκολύνουν τις ρωσικές, η Τουρκία έγινε μία από τις πρώτες χώρες των οποίων οι τράπεζες άρχισαν να κλείνουν τις ανταποκριτικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία... η αποσύνδεση από τις πληρωμές σε δολάρια δεν είναι κάτι που θέλει καμία τράπεζα», δήλωσε στην εφημερίδα Kommersant ένας Ρώσος τραπεζίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

