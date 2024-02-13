DW: Dj Gloria... ετών 80 - Έμαθε να βάζει μουσική για να... παρτάρει

Της αρέσουν τα πάρτι, αλλά θέλει να κοιμάται και νωρίς λόγω... ηλικίας! Η Dj Gloria θα κλείσει σύντομα τα 80, αλλά της αρέσει να παρτάρει, αλλά... το απόγευμα.
«Καθόμουν στην ουρά για τα κλαμπ, παρέα με πολλούς 20άρηδες, ενώ η μουσική δεν ξεκινούσε πριν τις 11 το βράδυ. Εκείνη την ώρα θέλω να κοιμάμαι», δηλώνει στην DW.
Η Σουηδέζα Μαντλίν τα έβαλε κάτω και βρήκε τη λύση. Έγινε Dj και καθιέρωσε πάρτι για άτομα άνω των 50, που δεν «κολλάνε» με τη νεολαία και που δεν θέλουν να ξενυχτάνε μέχρι το πρωί.
Δείτε το βίντεο από την DW:
