Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει πολύ σύντομα κάποια θετική εξέλιξη στο θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εξέφρασε ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Ο' Μπράιεν, εν όψει της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ που θα γίνει στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις προτεραιότητες που θα θέσει ο Άντονι Μπλίνκεν στο πλαίσιο της Συνόδου, ο Τζέιμς Ο' Μπράιεν, αρμόδιος υφυπουργός για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις, σημείωσε ότι η Σουηδία πληροί όλα τα ενταξιακά κριτήρια και ότι οι ΗΠΑ περιμένουν ότι θα γινεί πολύ σύντομα ένας νέος νατοϊκός σύμμαχος.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «όσον αφορά την υποψηφιότητα της Σουηδίας, πιστεύουμε ότι η Σουηδία είναι πλήρως ικανή αυτήν τη στιγμή να συνεισφέρει στη Συμμαχία. Πιστεύουμε ότι θα είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και περιμένουμε να γίνει σύμμαχος πολύ σύντομα. Η άποψή μας, την οποία έχουμε εκφράσει στους Τούρκους συμμάχους μας, ήταν ότι δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσουμε περαιτέρω και αναμένουμε να δούμε κάποια θετική εξέλιξη πολύ σύντομα. Η Ουγγαρία ανέκαθεν έλεγε ότι δεν θα είναι η τελευταία που θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία, και έτσι αναμένουμε ότι η Ουγγαρία θα προχωρήσει επίσης πολύ σύντομα».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες στις 27-29 Νοεμβρίου για να παραστεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης συνεδρίασης των υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ο υπουργός Μπλίνκεν θα υπογραμμίσει τη σταθερή δέσμευση του ΝΑΤΟ στον αγώνα της Ουκρανίας κατά της επιθετικότητας της Ρωσίας, θα τονίσει την υποστήριξή μας για τη δημοκρατία και την περιφερειακή σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια και θα συζητήσει τις προτεραιότητες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον τον Ιούλιο του 2024».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.