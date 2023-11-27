Δύο άνθρωποι συνελήφθησαν κοντά στη Μαδρίτη, καθώς κατηγορούνται ότι έκλεψαν περισσότερα από 700 τεμάχια ιβηρικού χαμόν υψηλής ποιότητας, ενός εμβληματικού προϊόντος της Ισπανίας, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική Πολιτοφυλακή.

#OperacionesGC

Dos detenidos por robar más de 700 piezas de ibéricos (448 cañas de lomo y 296 jamones y paletillas ibéricas ) con denominación de origen Los Pedroches valoradas en 200.000 euroshttps://t.co/k1jS85PPwx pic.twitter.com/nKDDB5r4Ez November 26, 2023

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται σε σχεδόν 200.000 ευρώ. Πρόκειται για αλλαντικά Los Pedroches, ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης, όπως εξήγησε η ισπανική αστυνομία.

Σε εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισπανικές αρχές διακρίνονται ολόκληρα τεμάχια ιβηρικού χαμόν στοιβαγμένα στο εσωτερικό ενός μικρού φορτηγού.

Τα αλλαντικά εκλάπησαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο Βιγιανουέβα ντε Κόρδοβα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ένα μέρος των κλοπιμαίων βρέθηκε σε δύο φορτηγάκια στο Χετάφε, στα νότια προάστια της Μαδρίτης και ένα άλλο μέρος στη Βιγιανουέβα ντε Κόρδοβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.