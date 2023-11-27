Ρωσία: Δεν θα υπάρξει συνάντηση Λαβρόφ –Μπλίνκεν στην διάσκεψη του ΟΑΣΕ

Δεν θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) αυτή την εβδομάδα, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Απαντώντας σε ερώτημα κατά την διάρκεια του φόρουμ εξωτερικής πολιτικής ‘Αναγνώσεις Πιμακόφ’, ο Ριαμπκόφ φέρεται να δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ζήτησε μια συνάντηση «και δεν θα ζητήσει μια. Και δεν θα υπάρξει εκεί συνάντηση».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι θα συμμετάσχει στην διάσκεψη του ΟΑΣΕ στην Βόρεια Μακεδονία εάν η Βουλγαρία ανοίξει τον εναέριο της χώρο για τη ρωσική αντιπροσωπεία και ότι ορισμένες δυτικές χώρες ζήτησαν να συναντηθούν μαζί του. Ο Λαβρόφ δεν είπε ποιες χώρες ζήτησαν συναντήσεις μαζί του.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Βόρεια Μακεδονία τον προσκάλεσε να συμμετάσχει στην διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), η οποία περιλαμβάνει τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια από τις 30 Νοέμβριου έως την 1η Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

