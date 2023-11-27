Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 2.000 κρατούμενοι δραπέτευσαν την Κυριακή, στις επιθέσεις εναντίον ενός στρατοπέδου, μιας φυλακής και άλλων κτιρίων στη Σιέρα Λεόνε, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Στη χώρα της Δυτικής Αφρικής επικράτησε πανικός τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν αντήχησαν πυρά σε όλη την πρωτεύουσα Φριτάουν. Η κυβέρνηση κατηγορεί για την επίθεση «λιποτάκτες στρατιώτες» τους οποίους απώθησε.

Ο πρόεδρος Τζούλιους Μάαντα Μπίο στο διάγγελμά του είπε ότι οι περισσότεροι από τους δράστες συνελήφθησαν και είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων.

Ένας εκπρόσωπος του στρατού, ο συνταγματάρχης Ίσα Μπανγκούρα, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι νεκροί είναι 20, εκ των οποίων 13 στρατιώτες, τρεις από τους επιτιθέμενους, ένας αστυνομικός, ένας πολίτης και κάποιος που εργαζόταν σε εταιρεία ιδιωτικής ασφάλειας. Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και τρεις έχουν συλληφθεί.

Περίπου 1.890 κρατούμενοι δραπέτευσαν από τη φυλακή Παντέμπα Ρόουντ μετά την εισβολή των ενόπλων στο κτιριακό συγκρότημα. Μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει στα κελιά τους μόνο οι 23.

Ο συνταγματάρχης Σεκ Σουλεϊμάν Μασάκουι, που ασκεί χρέη γενικού διευθυντή της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας της Σιέρα Λεόνε, είπε ότι η επίθεση κράτησε δύο ώρες. Οι δράστες έριξαν την κεντρική πύλη με ένα όχημα, αφού προηγουμένως απέτυχαν να διασπάσουν την άμυνα της φυλακής με πυροβολισμούς και με μια ρουκέτα.

Ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters που μπήκε σήμερα στη φυλακή είδε ορθάνοιχτες ή βγαλμένες τελείως τις πόρτες των κελιών και στοίβες από σκουπίδια, καθώς συνεχιζόταν ο καθαρισμός του κτιρίου.

Η αστυνομία προέτρεψε τους δραπέτες να επιστρέψουν στη φυλακή ενώ ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των κρατουμένων ή των δραστών της επίθεσης.

Σήμερα το απόγευμα στη Φριτάουν η ζωή φαινόταν να έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Τα καταστήματα άνοιξαν και πάλι, αφού η απαγόρευση της κυκλοφορίας περιορίστηκε μόνο κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών. Για να δείξει ότι η ομαλότητα επιστρέφει, ο πρόεδρος Μπίο ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ μια φωτογραφία του που τον δείχνει στο γραφείο του να εργάζεται. «Το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε είναι μεγάλο και επείγον και δεν μπορεί να εκτροχιαστεί από εκείνους που θέλουν να διαρρήξουν την ειρήνη και την ασφάλεια που απολαμβάνουμε στη χώρα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Η Σιέρα Λεόνε, που ακόμη προσπαθεί να ανακάμψει από τον εμφύλιο πόλεμο (1991-2002) στον οποίο σκοτώθηκαν 50.000 άνθρωποι, διανύει μια περίοδο έντασης μετά την επανεκλογή του Μπίο τον Ιούνιο. Τα αποτελέσματα των εκλογών απορρίφθηκαν από τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης και αμφισβητήθηκαν από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

