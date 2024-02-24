Τουλάχιστον 54 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης (ναυτία, εμετό, πονοκέφαλο), αφότου το κέντρο άμεσης δράσης ειδοποιήθηκε για περιστατικό έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες σε κτίριο εταιρείας που ειδικεύεται στη συσκευασία φαρμακευτικών προϊόντων στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Συναγερμός σήμανε στο κτίριο της εταιρείας Sharp Packaging Solutions στην περιοχή Μακάντζι της κομητείας Λίχαϊ, έπειτα από αναφορές για οσμή που παρέπεμπε σε «διαρροή χημικών» και υπαλλήλους που είχαν εκδηλώσει συμπτώματα δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δικτύου CBS, 54 εκ των συνολικά 154 εργαζομένων διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και περίπου 30 χρειάστηκε να παραμείνουν για νοσηλεία.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του συναγερμού δεν έχουν διευκρινιστεί. Εκπρόσωπος της εταιρείας διαβεβαίωσε ότι η διεύθυνση συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

