ΗΠΑ: Μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε για να αναχαιτίσει αερόστατο πάνω από τη Γιούτα

Η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) παρακολουθεί την πτήση αγνώστου ταυτότητας αερόστατου το οποίο εντοπίστηκε χθες Παρασκευή πάνω από το Κολοράντο και τη Γιούτα των ΗΠΑ.

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος απογειώθηκε για να αναχαιτίσει το αερόστατο πάνω από τη Γιούτα. Αξιωματούχος που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, είπε πως διαπιστώθηκε ότι το μικρό αερόστατο πετούσε ακυβέρνητο σε ύψος περίπου 45.000 ποδών (13.700 μέτρων) και κρίθηκε πως «δεν αποτελεί απειλή» για την εθνική ασφάλεια ή την πολιτική αεροπορία.

Το περιστατικό ξύπνησε μνήμες από το κινεζικό μπαλόνι που εισήλθε στις αρχές του προηγούμενου έτους στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ και καταρρίφθηκε από μαχητικό αεροσκάφος ανοικτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.