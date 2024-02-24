Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα κατηγορεί ξανά το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κατηγόρησε ξανά χθες Παρασκευή το Ισραήλ για «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ημέρες αφότου προκάλεσε διπλωματική θύελλα συγκρίνοντας τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς με το ολοκαύτωμα των εβραίων.

«Αυτό που κάνει το κράτος του Ισραήλ δεν είναι πόλεμος, είναι γενοκτονία, γιατί σκοτώνει γυναίκες και παιδιά», είπε ο Λούλα στη διάρκεια εκδήλωσης στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση Νετανιάχου διεμήνυσε πως ο πρόεδρος της Βραζιλίας είναι «persona non grata» («ανεπιθύμητο πρόσωπο») στο Ισραήλ έως ότου ανακαλέσει την «αντισημιτική» τοποθέτησή του.

Ωστόσο, ο βραζιλιάνος πρόεδρος όχι μόνο δεν ανακάλεσε, αλλά διατύπωσε εκ νέου την επίμαχη θέση του, χρησιμοποιώντας κατ’ επανάληψη τον όρο «γενοκτονία». «Είναι γενοκτονία! Υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που πέθαναν ή αγνοούνται. Δεν είναι στρατιώτες που πεθαίνουν, αλλά γυναίκες και παιδιά σε νοσοκομεία. Αν αυτό δεν είναι γενοκτονία, δεν ξέρω τι είναι γενοκτονία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βραζιλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

