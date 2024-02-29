Πέθανε σήμερα στη Ρώμη, σε ηλικία 93 ετών, ο σκηνοθέτης Πάολο Ταβιάνι ο οποίος, μαζί με τον αδελφό του Βιτόριο, ήταν ένα από τα εμβληματικά ονόματα του ιταλικού κινηματογράφου.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το 1977, οι αδερφοί Ταβιάνι κέρδισαν τον Χρυσό Φοίνικα και το βραβείο FIPRESCI για την ταινία Πατέρας Aφέντης. Στο ίδιο φεστιβάλ το 1982 κέρδισαν το Μέγα Βραβείο της Επιτροπής (Grand Prix du Jury) για την ταινία Η νύχτα του Σαν Λορέντζο (La notte di San Lorenzo). Το 2012 κέρδισαν ξανά το πρώτο βραβείο σε φεστιβάλ: τη Χρυσή Άρκτο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου με την ταινία Ο Καίσαρας πρέπει να πεθάνει. Πολύ γνωστή ταινία τους είναι και Το Χάος.

Η σύζυγος του Πάολο Ταβιάνι, Λίνα Νέρλι Ταβιάνι, υπήρξε σχεδιάστρια ρούχων σε πολλές από τις ταινίες τους.

Γεννημένος στο χωριό Σαν Μινιάτο της Τοσκάνης το 1931, ο Πάολο σπούδασε Μουσικολογία και Ιστορία της Τέχνης.

Το 2015 οι αδελφοί Ταβιάνι ανακηρύχθηκαν επίτιμοι διδάκτορες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Βιτόριο Ταβιάνι πέθανε στις 15 Απριλίου 2018, σε ηλικία 88 ετών.

Πηγή: skai.gr

