Η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις στην παραγωγή πολεμοφοδίων που χρειάζεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία δεν διαθέτει μια επαρκή εγχώρια παραγωγή πολεμοφοδίων για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφεραν σήμερα δυτικοί αξιωματούχοι υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η πολεμική βιομηχανία της Ρωσίας παλεύει με τον αντίκτυπο των κυρώσεων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι η αδυναμία της χώρας να έχει πρόσβαση σε δυτικά εξαρτήματα υπονομεύει την ικανότητα της να παράγει νέα συστήματα και να επισκευάζει τα παλιά.

«Οι δυνατότητες εγχώριας παραγωγής πολεμοφοδίων της Ρωσίας είναι προσωρινά αναποτελεσματικές για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσαν οι δυτικοί αξιωματούχοι.

«Οι κυρώσεις πλήττουν σκληρά το ρωσικό στρατιωτικό- βιομηχανικό σύμπλεγμα, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους».

Η συνοπτική παρουσίαση των δυτικών αξιωματούχων για την κατάσταση έρχεται καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στο τρίτο έτος, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να είναι σε άνοδο μετά την ανάληψη του ελέγχου της ουκρανικής πόλης Αβντίιβκα και εν μέσω προειδοποιήσεων ότι η Ουκρανία έχει έλλειψη από πυρομαχικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.