Aπίστευτες σκηνές στην Ιταλία: Άνοιξε ο δρόμος και «κατάπιε» αυτοκίνητα

Aπίστευτες εικόνες καταγράφησαν στη Νάπολη, όπου κυριολεκτικά άνοιξε η γη και κατάπιε αυτοκίνητα.

Όπως μεταδίδει η Rai, μέσα σε διάστημα δευτερολέπτων το οδόστρωμα υποχώρησε στην συνοικία Βόμερο με δύο αυτοκίνητα να βυθίζονται στην καταβόθρα που άνοιξε.

Το ένα ΙΧ ήταν διερχόμενο και είχε δύο επιβάτες

🔵#Napoli Lievi ferite per i due passeggeri dell’auto in transito al Vomero, inghiottita da una voragine insieme ad un’altra parcheggiata. Sgomberate 20 famiglie da un edificio vicino al luogo dell’incidente. Servizio idrico interrotto nell’area circostante

Ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι.

Το άλλο όχημα ήταν σταθμευμένο ενώ κάτω από το έδαφος που υποχώρησε κατέληξε και ένα δέντρο.

Όπως διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες αρχές, η καθίζηση του εδάφους κάτω από την άσφαλτο οφείλεται σε κατάρρευση υπονόμου και ζημιά σε αγωγό ύδρευσης , με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη διαρροή νερού που οδήγησε στην υποχώρηση του εδάφους.

Παρακείμενο κτήριο όπου διαμένουν 20 οικογένειες εκκενώθηκε προληπτικά.

Πηγή: skai.gr

