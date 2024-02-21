Λογαριασμός
Aπίστευτες σκηνές στην Ιταλία: Άνοιξε ο δρόμος και «κατάπιε» αυτοκίνητα- Το ένα ήταν εν κινήσει- Δείτε βίντεο

Παρακείμενο κτήριο όπου διαμένουν 20 οικογένειες εκκενώθηκε προληπτικά.

Aπίστευτες σκηνές στην Ιταλία: Άνοιξε ο δρόμος και «κατάπιε» αυτοκίνητα

Aπίστευτες εικόνες καταγράφησαν στη Νάπολη, όπου κυριολεκτικά άνοιξε η γη και κατάπιε αυτοκίνητα.

Όπως μεταδίδει η Rai, μέσα σε διάστημα δευτερολέπτων το οδόστρωμα υποχώρησε στην συνοικία Βόμερο με δύο αυτοκίνητα να βυθίζονται στην καταβόθρα που άνοιξε.

 Το ένα ΙΧ ήταν διερχόμενο και είχε δύο επιβάτες

Ευτυχώς απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι.

Το άλλο όχημα ήταν σταθμευμένο ενώ κάτω από το έδαφος που υποχώρησε κατέληξε και ένα δέντρο.

Όπως διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες αρχές, η καθίζηση του εδάφους κάτω από την άσφαλτο οφείλεται σε κατάρρευση υπονόμου και ζημιά σε αγωγό ύδρευσης , με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη διαρροή νερού που οδήγησε στην υποχώρηση του εδάφους.

Παρακείμενο κτήριο όπου διαμένουν 20 οικογένειες εκκενώθηκε προληπτικά.

