Λίβανος: Μία γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό πλήγμα

Μία γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό χτύπημα στον νότιο Λίβανο σήμερα, όπως ανέφεραν λιβανέζικες πηγές, μερικές ημέρες αφότου η Χεζμπολάχ ορκίστηκε ότι το Ισραήλ θα πληρώσει το τίμημα για τη δολοφονία αμάχων σε συγκρούσεις στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Η γυναίκα και το κορίτσι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στο Μαζντάλ Ζουν, ένα χωριό που απέχει περίπου 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας και μια πηγή από ιατρικές υπηρεσίες.

Το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα της Χεζμπολάχ ανταλλάσσει πυρά με το Ισραήλ από τότε που έγινε η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τον σύμμαχό του, την παλαιστινιακή Χαμάς, στο νότιο Ισραήλ, σε μια εκστρατεία που η Χεζμπολάχ λέει ότι έχει στόχο να στηρίξει τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανακοίνωση του εκπρόσωπου του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχη Αβιτσάι Αντράε στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται ότι ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επίθεση κατά «κτιρίου του στρατού» στο χωριό Γιαρούν στον νότιο Λίβανο και ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομές κατά τριών επιχειρησιακών κέντρων της Χεζμπολάχ στον νότο. Δεν ανέφερε το Μαζντάλ Ζουν, που απέχει περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από το Γιαρούν.

Η Χεζμπολάχ άφησε να εννοηθεί την Παρασκευή ότι θα κλιμακώσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ ως απάντηση στους θανάτους 10 Λιβανέζων αμάχων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα την περασμένη εβδομάδα.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πάνω από πέντε επιθέσεις σε ισραηλινές θέσεις σήμερα. Τα ισραηλινά πλήγματα από τις 8 Οκτωβρίου έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 50 αμάχους στον Λίβανο, πέραν των περίπου 200 μαχητών της Χεζμπολάχ. Οι επιθέσεις από τον Λίβανο προς το Ισραήλ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 10 Ισραηλινούς στρατιώτες και πέντε αμάχους.

ΤΦ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.