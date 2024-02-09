Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν πως ένας άνδρας οπλισμένος με ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι κράτησε για σχεδόν τέσσερις ώρες 15 ομήρους μέσα σ' ένα τρένο, μέχρι που η αστυνομία εισέβαλε στο τρένο και τον τραυμάτισε θανάσιμα αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην κωμόπολη Εσέρ-σου-Σανβάν στο σιδηροδρομικό δρομολόγιο που συνδέει την Μπολμ και την Ιβερντόν-λε-Μπεν στο ελβετικό καντόνι του Βο, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.

«Οι όμηροι απελευθερώθηκαν όλοι σώοι και αβλαβείς», ανέφερε με σημερινή δήλωσή της η αστυνομία του καντονιού του Βο. «Ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τραυματίσθηκε θανάσιμα στη διάρκεια της επέμβασης».

Η αστυνομία δεν έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με τα ενδεχόμενα κίνητρα του δράστη, για τον οποίο ανακοίνωσε ότι είναι ένας 32χρονος Ιρανός που είχε ζητήσει άσυλο.

Ο Ζαν-Κριστόφ Σοτερέλ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονιού του Βο, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως η σύλληψη ομήρων ήταν ένα επεισόδιο τρομοκρατίας.

«Είναι ένα γεγονός άνευ προηγουμένου, δεδομένου του αριθμού των θυμάτων, 15 όμηροι, και την επέμβαση 60 αστυνομικών», δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ο γενικός εισαγγελέας Έρικ Κάλτενριντερ.

Τα περιστατικά με συλλήψεις ομήρων είναι σπάνια στην Ελβετία, ωστόσο έχουν συμβεί στο παρελθόν σε τράπεζες και επιχειρήσεις. Τον Ιανουάριο 2022, εργαζόμενοι μιας ωρολογοποιίας είχαν συλληφθεί όμηροι και είχαν αναγκασθεί να ανοίξουν ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε πολύτιμα μέταλλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

