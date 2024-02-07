Απέτυχε η προσπάθεια των Ρεπουμπλικάνων να περάσει νομοσχέδιο για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας μόνο στο Ισραήλ

Στην ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Βουλή των Αντιπροσώπων απορρίφθηκε χθες Τρίτη σχέδιο νόμου που προέβλεπε τη χορήγηση βοήθειας 17,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, στο οποίο εναντιωνόταν ο Τζο Μπάιντεν, καθώς ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ αξιώνει να εγκριθεί ευρύτερο πακέτο έκτακτων δημοσίων δαπανών, που προβλέπει ιδίως παράλληλα τη χορήγηση οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Η διένεξη για το ζήτημα διαρκεί μήνες.

Οι κοινοβουλευτικοί του κόμματος της αμερικανικής δεξιάς, πολλοί από τους οποίους πρόσκεινται στον Ντόναλντ Τραμπ, θέλουν στην πλειοψηφία τους να χορηγηθεί οπωσδήποτε νέα βοήθεια στο Ισραήλ, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, σε πόλεμο με τη Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Όμως πολλοί από αυτούς εναντιώνονται στην ταυτόχρονη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, επιχειρηματολογώντας πως δεν πρέπει ο παρατεινόμενος πόλεμος της χώρας αυτής εναντίον της Ρωσίας, που εισέβαλε στο έδαφός της την 24η Φεβρουαρίου 2022, να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από τους αμερικανούς φορολογούμενους.

Έχοντας συναίσθηση του ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί κόπωση στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Μπάιντεν προσπαθεί από τον Οκτώβριο να συνδέσει τη χρηματοδότηση των δυο συμμάχων των ΗΠΑ και να περάσει νόμος που θα προβλέπει επίσης σκλήρυνση της αμερικανικής πολιτικής ως προς τη μετανάστευση, εν είδει ανταλλάγματος στους Ρεπουμπλικάνους. Όμως η «συμφωνία» στη Γερουσία που ανακοινώθηκε την Κυριακή προσκρούει στην αντίσταση της αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Η χθεσινή ψηφοφορία (250 ψήφοι υπέρ, 180 κατά· απαιτείτο πλειοψηφία δυο τρίτων για να περάσει το ρεπουμπλικανικό νομοσχέδιο) είχε σκοπό να αναγκαστεί ο πρόεδρος να εκταμιεύσει χρηματοδότηση μόνο για το Ισραήλ. Μάταια.

Για να εγκριθεί οποιοδήποτε νομοσχέδιο, πρέπει να εγκριθεί κι από τα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου και να υπογραφτεί από τον αρχηγό του κράτους. Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί όμως απέρριπταν την ιδέα να δοθεί βοήθεια μόνο στο Ισραήλ. Ο πρόεδρος Μπάιντεν διεμήνυε πως θα ασκούσε βέτο αν έφθανε τέτοιο κείμενο στο γραφείο του.

Από την δική του πλευρά, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον χαρακτηρίζει το κείμενο που εγκρίθηκε στη Γερουσία «νεκρό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

