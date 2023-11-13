Ο Τιμ Σκοτ, 58 ετών, γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας, ο μοναδικός αφροαμερικανός στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων στο σώμα αυτό του αμερικανικού Κογκρέσου, ανακοίνωσε χθες Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, πως αποσύρει την υποψηφιότητά του για το χρίσμα του GOP ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2024.

Οι πιθανότητες του κ. Σκοτ, που ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην κούρσα τον Μάο, θεωρούνταν εξαρχής ελάχιστες. Προστέθηκε χθες στους αντιπάλους του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του μεγάλου φαβορί της κούρσας στην παράταξη της αντιπολίτευσης (58% των προθέσεων ψήφου στις τάξεις των οπαδών της πολιτικής του οικογένειας), που εγκατέλειψαν.

Ο γερουσιαστής, που ονειρευόταν να γίνει ο πρώτος Ρεπουμπλικάνος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει ορμή, περιοριζόταν στο 2,5% των προθέσεων ψήφου στις τάξεις του κόμματος και την 6η θέση, κατά δεδομένα δημοσκοπήσεων που συγκεντρώνει ο εξειδικευμένος ιστότοπος RealClearPolitics. Ξεκαθάρισε εξάλλου πως δεν σκοπεύει να γίνει υποψήφιος αντιπρόεδρος κανενός.

«Αναστέλλω την εκστρατεία μου. Πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι μου, που είναι οι πιο εξαιρετικοί άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, μου είπαν με σαφήνεια ‘όχι τώρα, Τιμ’», δήλωσε στο Φοξ Νιουζ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είναι ο σημαντικότερος από τους άλλους εσωκομματικούς αντιπάλους του κ. Τραμπ που εγκατέλειψε, στα τέλη Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

