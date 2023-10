ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν θα υποδεχθεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο τον γερμανό ομόλογό του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ Κόσμος 00:25, 06.10.2023 linkedin

Η συνάντηση των δύο προέδρων θα επιβεβαιώσει «τον στενό συντονισμό μας ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ σε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και η κοινή δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία», αναφέρει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου