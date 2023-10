ΗΠΑ: «Λυπηρό» περιστατικό η κατάρριψη τουρκικού drone στη Συρία

«Λυπηρό» χαρακτήρισε o εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, Πάτρικ Ράιντερ, το περιστατικό κατάρριψης του τουρκικού drone από τις ΗΠΑ, εκφράζοντας την αποψη πως η «Τουρκία είναι ένας από τους ισχυρότερους και πολυτιμότερους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και αυτή η συνεργασία συνεχίζεται και θα συνεχιστεί».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Τουρκία στοχοποίησε με πρόθεση τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν νωρίτερα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρούσε κοντά στα στρατεύματά τους στη Συρία.

NATO country US shoots down a drone from NATO country Turkey.



Does Article 5 now come into effect?

