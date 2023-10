Πούτιν: Θραύσματα χειροβομβίδων στα συντρίμμια του αεροσκάφους του Πριγκόζιν Κόσμος 22:50, 05.10.2023 linkedin

Αποφεύγοντας να αναφερθεί λεπτομερώς στο πώς θα μπορούσαν να εκραγούν χειροβομβίδες στην καμπίνα των επιβατών, ο ρώσος πρόεδρος επεσήμανε πως ήταν λάθος των εμπειρογνωμόνων που δεν έκαναν τεστ ανίχνευσης ουσιών στα θύματα