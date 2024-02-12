Ο Λευκός Οίκος προέτρεψε εκ νέου, σήμερα Δευτέρα, την κυβέρνηση του Ισραήλ να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, που θα επιτρέψει την απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς και την παράδοση περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι είπε σε δημοσιογράφους ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν σε παύση των εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά χρειάζεται να γίνουν περισσότερα. «Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε μια εκτεταμένη παύση (εχθροπραξιών) για ανθρωπιστικούς λόγους», συμπλήρωσε.

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την είδηση ότι ο ισραηλινός στρατός απελευθέρωσε δύο ομήρους στη διάρκεια καταδρομικής επιχείρησης στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να τελειώσει η κρίση χωρίς την απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς.

Σε χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πως «δεν θα έπρεπε να προχωρήσει» σε στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα χωρίς σχέδιο για την προστασία των αμάχων που συνωστίζονται εκεί.

Η Ουάσινγκτον δεν εναντιώνεται στα σχέδια του ισραηλινού στρατού να «μπει στη Ράφα για να απομακρύνει τη Χαμάς», διευκρίνισε ο Κέρμπι, εξηγώντας ότι ο Λευκός Οίκος δεν συνιστά να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση «χωρίς αξιόπιστο σχέδιο για τους εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν βρει καταφύγιο στη Ράφα.

«Το Ισραήλ έχει υποχρέωση να τους προστατεύσει» διεμήνυσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

