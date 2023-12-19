ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης του Τέξας υπογράφει νόμο που ποινικοποιεί την «παράνομη είσοδο» μεταναστών

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ υπέγραψε χθες Δευτέρα αμφιλεγόμενο νόμο που ποινικοποιεί την παράνομη είσοδο στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, γειτονική με το Μεξικό, κάτι που τυπικά έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν αποκλειστικά οι ομοσπονδιακές αρχές.

Ο δηλωμένος οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορεί την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν για «εσκεμμένη απραξία» μπροστά στην παράτυπη μετανάστευση, υπέγραψε συμβολικά τον νόμο αυτό στη Μπράουνσβιλ, μπροστά σε τμήμα του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό — πρόκειται για έργο εμβληματικό του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου.

Με τον νόμο ορίζεται πως αποτελεί «ποινικό αδίκημα η παράνομη είσοδος στο Τέξας από ξένη χώρα» και προβλέπεται η επιβολή ποινής ως ακόμη και κάθειρξης 20 ετών σε περίπτωση υποτροπής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης Άμποτ.

Το κείμενο, που υποτίθεται θα τεθεί σε ισχύ τον Μάρτιο, δίνει στις πολιτειακές αρχές την εξουσία να συλλαμβάνουν μετανάστες και να τους απελαύνουν στο Μεξικό —πρόκειται επίσης τυπικά για αρμοδιότητα των ομοσπονδιακών αρχών—, κάτι που προμηνύεται προσφυγές στη δικαιοσύνη που θα αμφισβητούν κατά πόσον ο νόμος είναι συνταγματικός.

Η κυβέρνηση του Μεξικού αντέδρασε τη 15η Νοεμβρίου στην ψήφιση του επίμαχου νόμου «απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε μέτρο» που «δίνει σε τοπικές αρχές ή οποιαδήποτε πολιτεία τη δυνατότητα να επαναπροωθούν μεξικανούς πολίτες ή αλλοδαπούς στο Μεξικό», με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Τραμπ, σε εκστρατεία για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, κατηγορεί —όπως και ο κ. Άμποτ— τον πρόεδρο Μπάιντεν και την κυβέρνησή του πως κλείνουν τα μάτια μπροστά στην παράτυπη μετανάστευση στα νότια σύνορα των ΗΠΑ. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες είναι πολίτες χωρών της Λατινικής Αμερικής, που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους για να σωθούν από τη φτώχεια και τη βία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

