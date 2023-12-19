Το Ισραήλ έπληξε στρατιωτική θέση στη Συρία

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα πως έπληξε στρατιωτική θέση των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη γειτονική χώρα εναντίον τομέων της επικράτειας του Ισραήλ.

Είναι άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

Οι ρουκέτες έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός, διευκρίνισε ο Τσαχάλ. Προηγουμένως, είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα της αεράμυνας, προειδοποιώντας για επικείμενη πυραυλική επίθεση.

Δεν είναι σαφές ποια οργάνωση προχώρησε στις εκτοξεύσεις των ρουκετών. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, πιστεύεται πως εκτοξεύθηκαν από ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη γειτονική Συρία, σχεδόν όλα από αέρος, αφότου ξέσπασε το 2011 ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα αυτή, στοχοποιώντας θέσεις του συριακού στρατού και οργανώσεων συνδεόμενων με το Ιράν, όπως ιδίως το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά.

Οι επιδρομές του πολλαπλασιάστηκαν από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα πολυαίμακτη επίθεση του στρατιωτικού του βραχίονα, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας.

Η Χεζμπολά, σύμμαχος του καθεστώτος στη Δαμασκό, του Ιράν καθώς και της Χαμάς, έχει αναλάβει την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο από την 8η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

