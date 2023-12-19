Πάνω από 100 νεκροί στον σεισμό στη βορειοδυτική Κίνα

Πάνω από εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν σεισμός έπληξε την επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην επαρχία εξαιτίας του σεισμού, σύμφωνα με την κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV, που επικαλέστηκε την διεύθυνση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της επαρχίας.

Σύμφωνα με το δίκτυο CCTV, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην πόλη Χαϊντόνγκ, στη γειτονική επαρχία Τσινγκάι.

Ο σεισμός, ισχύος 5,9 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ιδίως την κατάρρευση σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ να δίνει εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να σωθούν ζωές.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα της επαρχίας Γκανσού και της επαρχίας Τσινγκάι.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται συντρίμμια κτιρίων και σοβαρές υλικές ζημιές σε άλλα.

Η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση διακόπηκαν σε κάποια χωριά, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Μικρό βάθος

Οι αρχές έστειλαν μονάδες ειδικευμένες σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή αμέσως μόλις ειδοποιήθηκαν, ενώ ηγέτες της επαρχίας βρίσκονται καθ’ οδόν, πάντα κατά το πρακτορείο.

Η σεισμική δόνηση έγινε σε χαμηλό βάθος, 10 χιλιόμετρα από την επιφάνεια, στις 23:59 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· στις 17:59 ώρα Ελλάδας), κατά τα στοιχεία του USGS, που αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή του για την ισχύ του — αρχικά ανέφερε πως έφθανε τους 6,0 βαθμούς.

Σύμφωνα με το USGS, ο σεισμός είχε επίκεντρο περιοχή κάπου εκατό χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λαντσόου, της πρωτεύουσας της επαρχίας Γκανσού, και ακολουθήθηκε από αρκετές μετασεισμικές δονήσεις μικρότερης ισχύος.

Οι ισχυροί και καταστροφικοί σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στην Κίνα.

Τον Αύγουστο, σεισμός ισχύος 5,4 βαθμών στην ανατολική Κίνα είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 23 άνθρωποι και να καταστραφούν δεκάδες κτίρια.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, σεισμός 6,6 βαθμών στην επαρχία Σετσουάν στοίχιζε τη ζωή σε τουλάχιστον εκατό ανθρώπους.

Ενώ σεισμός 7,9 βαθμών το 2008 είχε αφήσει πίσω πάνω από 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους, ανάμεσά τους 5.335 μαθητές και μαθήτριες σχολείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

