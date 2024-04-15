Η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ φαίνεται πως αλλάζει τα σχέδια του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αν και ο ίδιος σχεδίαζε να κάνει τα πρώτα του βήματα προς μια χερσαία επίθεση στη Ράφα αυτή την εβδομάδα, όλα δείχνουν πως τελικά θα την καθυστερήσει αφού μια πιθανή απάντηση στο Ιράν αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον, όπως ανέφεραν δύο ισραηλινές πηγές στο CNN.

Η επίθεση του Ιράν το περασμένο Σάββατο στο Ισραήλ, εκτοξεύοντας 300 drones και πυραύλους ώθησε τον ισραηλινό πρωθυπουργό να καθυστερήσει τα σχέδιά του για την επίθεση, όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν βρει επί του παρόντος εκεί καταφύγιο. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε σχεδιάσει να ρίξει φυλλάδια σε μέρη της πόλης τη Δευτέρα, ανέφεραν οι πηγές. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι το Ισραήλ παραμένει αποφασισμένο να πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση στη νότια πόλη αν και παραμένει ασαφής το πότε θα εκκενώσουν την περιοχή οι άμαχοι.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε τη σημασία της εισβολής στη Ράφα προκειμένου να διαλύσει τα εναπομείναντα τάγματα της Χαμάς, παρά τη σημαντική πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να την ακυρώσει. Μάλιστα, το μέλλον του πολέμου στη Γάζα και μια επερχόμενη χερσαία επίθεση στη Ράφα αποτελούν επίσης μέρος της συζήτησης του έου πολεμικού υπουργικού συμβουλίου που διεξάγεται.

Πηγή: skai.gr

