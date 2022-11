Μόρα Χίλι, η πρώτη ομοφυλόφιλη κυβερνήτρια στις ΗΠΑ

Η δημοκρατική Μόρα Χίλι είναι η πρώτη ανοιχτά ομοφυλόφιλη που εξελέγη κυβερνήτρια στις ΗΠΑ, στην πολιτεία της Μασαχουσέτης, στις ενδιάμεσες εκλογές, γεγονός το οποίο η ίδια χαρακτήρισε «ιστορικό».

Η 51χρονη Χίλι επικράτησε άνετα του ρεπουμπλικανού Τζεφ Ντιλ, που υποστηριζόταν από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην πολιτεία την οποία κυβερνούσε εδώ και οκτώ χρόνια ρεπουμπλικανός, ο Τσάρλι Μπέικερ, ο οποίος δεν ήταν υποψήφιος.

«Είμαι υπερήφανη που είμαι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη ομοφυλόφιλη που εξελέγη κυβερνήτρια», δήλωσε με ένα πλατύ χαμόγελο σε συγκέντρωση στη Βοστώνη η Χίλι, την οποία ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τηλεφωνικώς.

«Απόψε θέλω να πω κάτι σε κάθε μικρό κορίτσι και σε κάθε νεαρό άτομο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας: ελπίζω ότι η σημερινή βραδιά σας δείχνει ότι μπορείτε να γίνετε ό,τι θέλετε. Απόψε κάναμε κάτι ιστορικό», είπε συγκινημένη.

We might be the first, but we won't be the last.



To every little girl out there, we want you to know — there's no ceiling you can't break. pic.twitter.com/nbCypzP3ZD