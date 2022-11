Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Επανεκλέγονται Μαλλιωτάκη, Μπιλιράκης, Πάππας, Σαρμπάνης

Ευχάριστα νέα για τους ομογενείς Ομοσπονδιακούς Βουλευτές, αφού νωρίς το πρωί οριστικοποιήθηκε ότι τουλάχιστον οι τέσσερις από τους πέντε ανανεώνουν την θητεία τους στο Κογκρέσο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα, οι Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis), Κωνσταντίνος Μπιλιράκης (Gus Bilirakis), Τζον Σαρμπάνης (John Sarbanes) και Κρις Πάππας βγήκαν αλώβητοι από τις εκλογικές μάχες, ανανεώνοντας την θητεία τους, η οποία περιλαμβάνει και την προώθηση των ελληνικών εθνικών θεμάτων στο Κογκρέσο.

Thank you, New Hampshire!



You sent a clear and powerful message: Granite Staters want leaders in Congress who work together to find common purpose and use common sense.



I’m honored to have earned your trust for another two years.



Now, back to work. #NHPolitics