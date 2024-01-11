Η Αυστρο-Γερμανίδα κληρονόμος Marlene Engelhorn αποφάσισε να δωρίσει μεγάλο μέρος της περιουσίας που κληρονόμησε από τη γιαγιά της.

Η 31χρονη ζει στη Βιέννη και θα δημιουργήσει μία ομάδα από 50 Αυστριακούς για να καθορίσουν πως θα αναδιανεμηθούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ της κληρονομιάς της.

«Έχω κληρονομήσει μια περιουσία, άρα και δύναμη, χωρίς να έχω κάνει τίποτα γι' αυτό», είπε και πρόσθεσε: «το κράτος δεν βάζει καν φόρους σε αυτό».

Η Αυστρία κατάργησε τον φόρο κληρονομιάς το 2008, μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν επιβάλλουν φόρο κληρονομιάς - ή δασμούς και η Engelhorn πιστεύει ότι αυτό είναι άδικο.

Ποια είναι η 31χρονη «χρυσή» κληρονόμος

Η 31χρονη είναι απόγονος του Friedrich Engelhorn, του ιδρυτή της γερμανικής χημικής και φαρμακευτικής εταιρείας, BASF, και κληρονόμησε εκατομμύρια όταν πέθανε η γιαγιά της τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η περιουσία της Traudl Engelhorn-Vechiatto υπολογίστηκε από το αμερικανικό περιοδικό Forbes σε 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια (3,3 δισεκατομμύρια λίρες, 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ) και ακόμη και πριν πεθάνει, η εγγονή της είχε δηλώσει ότι ήθελε να μοιράσει περίπου το 90% της κληρονομιάς της.

Hello #friends#Follow me, comment and retweet and the last person to follow me I will reply

to his comment #sports pic.twitter.com/TcITOqxfRU — Marlene Engelhorn (@MarleneEnglhorn) November 4, 2022

Χθες Τετάρτη, 10.000 προσκλήσεις που στοχεύουν τυχαία επιλεγμένους Αυστριακούς πολίτες άρχισαν να φτάνουν σε γραμματοκιβώτια στην Αυστρία.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πρωτοβουλία της Engelhorn, γνωστή ως «Good Council for Redistribution», μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Από αυτό το αρχικό δείγμα των 10.000 Αυστριακών που είναι όλοι ηλικίας άνω των 16 ετών, θα επιλεγούν 50 άτομα, με 15 αναπληρωματικά μέλη να επιλέγονται επίσης σε περίπτωση που κάποιος εγκαταλείψει την θέση του.

«Αν οι πολιτικοί δεν κάνουν τη δουλειά τους και δεν αναδιανέμουν, τότε πρέπει να αναδιανείμω τον πλούτο μου η ίδια», εξήγησε μιλώντας στο BBC.

«Εργαζόμενοι αναγκάζονται να πληρώνουν φόρους για κάθε ευρώ που κερδίζουν»

«Πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα ​​με μια δουλειά πλήρους απασχόλησης και πληρώνουν φόρους για κάθε ευρώ που κερδίζουν από την εργασία τους. Το βλέπω αυτό ως αποτυχία της πολιτικής, και αν η πολιτική αποτύχει, τότε οι πολίτες πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι ίδιοι»

Ο Christoph Hofinger, Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Foresight που υποστηρίζει την πρωτοβουλία, είπε ότι το συμβούλιο για την αναδιανομή των χρημάτων της κληρονόμου θα αποτελείται από 50 άτομα «από όλες τις ηλικιακές ομάδες, ομοσπονδιακές πολιτείες, κοινωνικές τάξεις και υπόβαθρα».

Η ομάδα θα κληθεί να «συνεισφέρει τις ιδέες της προκειμένου να αναπτύξουν από κοινού λύσεις προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου», είπε.

Θα λάβουν μέρος σε μια σειρά συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Σάλτσμπουργκ με ακαδημαϊκούς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Τα έξοδα ταξιδίου θα καλυφθούν και οι συμμετέχοντες θα λάβουν 1.200 ευρώ για κάθε Σαββατοκύριακο που θα παρακολουθήσουν.

Hello #friends#Follow me, comment and retweet and the last person to follow me I will reply

to his comment #NFTs pic.twitter.com/TsPow0Enck — Marlene Engelhorn (@MarleneEnglhorn) November 4, 2022

Η Marlene Engelhorn πιστεύει ότι οι συζητήσεις τους θα είναι μια «υπηρεσία για τη δημοκρατία» και γι' αυτό θα πρέπει να αποζημιωθούν κατάλληλα για αυτό.

«Δεν έχω κανένα δικαίωμα βέτο», είπε: «Θέτω τα περιουσιακά μου στοιχεία στη διάθεση αυτών των 50 ανθρώπων και τους εμπιστεύομαι».

Εάν δεν μπορούν να καταλήξουν σε μια «ευρέως υποστηριζόμενη» απόφαση για το τι να κάνουν με τα χρήματα, τότε τα χρήματα επιστρέφουν στην Engelhorn.

«Απλώς έτυχε να γεννηθώ σε αυτή την οικογένεια»

Δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς ποιο ποσοστό της κληρονομιάς της παραχωρείται, αν και το 2021 είπε ότι ήθελε να μοιράσει τουλάχιστον το 90% της επειδή δεν είχε κάνει τίποτα για να το κερδίσει. «Απλώς έτυχε να γεννηθώ σε αυτή την οικογένεια», είπε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.