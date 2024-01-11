Τραμπ: «Η στάση μου για το ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από τους Ευρωπαίους»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ξέρει ποιος θέλει να είναι συνυποψήφιός του στις προεδρικές εκλογές του 2024 και ότι η δέσμευσή του στη συμμαχία του ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί από το πώς οι Ευρωπαίοι θα συμπεριφερθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Φαβορί για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, ο Τραμπ ερωτήθηκε από τους παρουσιαστές του Fox News ποιον σκέπτεται ως υποψήφιο αντιπρόεδρο στο ψηφοδέλτιό του. Η ερώτηση του έγινε στη διάρκεια συγκέντρωσης οπαδών του στο Ντε Μόιν της Άιοβα που περιλάμβανε υποβολή ερωτήσεων στον υποψήφιο και αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά από το Fox News.

«Δεν μπορώ πραγματικά να σας το πω. Δηλαδή ξέρω ποιος θα είναι», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πέντε ημέρες πριν η μεσοδυτική αυτή πολιτεία γίνει η πρώτη στη χώρα που θα διεξαγάγει τις προκριματικές εκλογές για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Στη συνέχεια ερωτήθηκε αν θα ήταν ανοικτός στην αποκατάσταση των σχέσεών του με κάποιον από τους αντιπάλους του στην κούρσα και εκείνος απάντησε: «Ω, βέβαια, θα το κάνω».

Εικασίες για τον συνυποψήφιό του είχαν επικεντρωθεί εν μέρει στην Ελίζ Στέφανικ, σύμμαχο του Τραμπ και τέταρτη στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και στη Νίκι Χέιλι, αντίπαλό του για το χρίσμα η οποία είχε διαταλέσει πρεσβευτής στον ΟΗΕ το 2017-18 επί προεδρίας Τραμπ.

Η στάση έναντι του ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ ερωτήθηκε σχετικά με τη στάση του έναντι του ΝΑΤΟ - μια ερώτηση που έγινε μετά την αποκάλυψη χθες, Τετάρτη, ότι ο Τραμπ είχε πει σε κορυφαίους ευρωπαίους αξιωματούχους όταν ήταν πρόεδρος, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα βοηθούσαν ποτέ την Ευρώπη, αν δεχόταν επίθεση.

«Εξαρτάται αν θα μας συμπεριφερθούν όπως πρέπει», είπε ο Τραμπ όταν ερωτήθηκε από τους παρουσιαστές του Fox σχετικά με τη δέσμευσή του στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. «Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ επωφελήθηκε από τη χώρα μας. Οι ευρωπαϊκές χώρες επωφελήθηκαν».

Στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του από το 2017 ως το 2021, ο Τραμπ συγκρούσθηκε επανειλημμένα με παραδοσιακούς συμμάχους σχετικά με το εμπόριο και τις αμυντικές δαπάνες.

Η συγκέντρωση του Τραμπ, την οποία οργάνωσε την ίδια ώρα που οι αντίπαλοί του για το χρίσμα, η Χέιλι και ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντεσάντις, έκαναν του τηλεοπτικό ντιμπέιτ τους, έλαβε χώρα λίγες ώρες αφού ο πρώην κυβερνήτης του Νιού Τζέρσι, ο Κρις Κρίστι, βάλει τέλος στη δική του υποψηφιότητα για το χρίσμα.

Ο Κρίστι είχε επικεντρώσει την εκστρατεία του στις σφοδρές επικρίσεις για τις πολιτικές και το χαρακτήρα του Τραμπ και ο Τραμπ ερωτήθηκε αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να τον κάνει υποψήφιο για την αντιπροεδρία.

«Δεν το βλέπω», απάντησε. «Αυτό θα ήταν ανατροπή, ο Κρίστι για αντιπρόεδρος».

Ο Τραμπ διατηρεί σημαντικό προβάδισμα

Ο Τραμπ διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στην κούρσα για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εναντίον του προέδρου Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με πανεθνική δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε προχθές, Τρίτη. Η δημοσκόπηση αυτή του έδωσε 49%, μπροστά από την Χέιλι, που βρισκόταν στο 12%, και τον Ντεσάντις, στο 11%.

Ο Τραμπ δήλωσε πως δεν ανησυχεί ότι οι ψηφοφόροι του Κρίστι στο Νιου Χαμσάιρ -υπολογίζονται στο 12% από το RealClearPolitics που συγκεντρώνει τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων- μπορεί να στραφούν προς την Χέιλι, που βρίσκεται στο 29%. Ο Τραμπ έρχεται πρώτος στην πολιτεία αυτή με 43%.

Η βάση των ψηφοφόρων του Κρίστι είναι συγκεντρωμένη σε μεγάλο βαθμό στο Νιου Χαμσάιρ, τη βορειοανατολική πολιτεία των ΗΠΑ που διεξάγει τις δεύτερες προκριματικές των Ρεπουμπλικανών στις 23 Ιανουαρίου, μετά την Αϊόβα η οποία ψηφίζει τη Δευτέρα.

«Δεν θα έλεγα πως ανησυχώ γι' αυτό», είπε ο Τραμπ. «Αγαπώ τους ανθρώπους. Μ' αγαπούν κι αυτοί, πιστεύω».

Ο Τραμπ επισήμανε ότι άκουσαν χθες τον Κρίστι να προβλέπει πως η Χέιλι «θα βγει» από την κούρσα και πως «δεν είναι στο ύψος» της δουλειάς της προεδρίας, προσθέτοντας πως συμφωνεί με τον Κρίστι.

«Την ξέρω πολύ καλά και συμβαίνει να πιστεύω πως ο Κρις Κρίστι έχει δίκιο. Στην πραγματικότητα είναι ένα από τα λίγα πράγματα για τα οποία έχει δίκιο», δήλωσε.

Στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ τους, ο Ντεσάντις και η Χέιλι επεδίωξαν να εμφανισθούν ως οι καθαρές εναλλακτικές επιλογές έναντι του Τραμπ μερικές ημέρες πριν από τις πρώτες ψηφοφορίες. Όμως με τον πρώην πρόεδρο απόντα για άλλη μια φορά από την τηλεμαχία, οι αντίπαλοι επικέντρωσαν τα πυρά τους ο ένας στον άλλο μάλλον, παρά στο φαβορί, τον Τραμπ.

