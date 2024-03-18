Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα

Η διπλωματία των ΗΠΑ καταδίκασε την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από τη Βόρεια Κορέα, εν μέσω επίσκεψης του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στη Νότια Κορέα.

Οι εκτοξεύσεις, «όπως και οι προηγούμενες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τα τελευταία χρόνια, παραβιάζουν πολλαπλές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σχολίασε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας πως οι οπλικές δοκιμές αυτές εγείρουν «απειλή» για τους γείτονες της Βόρειας Κορέας και «υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια».

«Παραμένουμε δεσμευμένοι στη διπλωματική προσέγγιση και καλούμε τη Βόρεια Κορέα σε διάλογο», συνέχισε. Όμως εξακολουθεί να παραμένει σταθερή «η δέσμευσή μας στην υπεράσπιση της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας».

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας, γνωστής επίσης ως Θάλασσας της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε νωρίτερα το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Σεούλ. Η Ιαπωνία επιβεβαίωσε τις δοκιμές.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στη Σεούλ, συναντήθηκε σήμερα, χωρίς τον Τύπο παρόντα, με τον νοτιοκορεάτη πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Συμμετέχει στην τρίτη «σύνοδο για τη δημοκρατία», πρωτοβουλία του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που φιλοξενείται στη Σεούλ ως μεθαύριο Τετάρτη. Είναι παρόντες κυβερνητικοί αξιωματούχοι, στελέχη ΜΚΟ και μέλη της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα με τη Σεούλ, οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν διένυσαν περίπου 300 χιλιόμετρα και βλήθηκαν από τις 07:44 ως τις 08:22 (τοπικές ώρες· 00:44 ως 01:22 ώρες Ελλάδας). Επρόκειτο για «ξεκάθαρη πρόκληση», ανέφερε το γενικό επιτελείο. Το Τόκιο από την πλευρά του ανέφερε πως οι πύραυλοι διένυσαν κάπου 350 χιλιόμετρα και έφθασαν ως ακόμη και στα 50 χιλιόμετρα ύψος.

Η Ιαπωνία ανέφερε πως οι τουλάχιστον δύο πύραυλοι κατέπεσαν στη θάλασσα, εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) της χώρας. Ο ιάπωνας πρωθυπουργός καταδίκασε τις εκτοξεύσεις, «απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας και διεθνώς», τις χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτες».

Η νέα βορειοκορεατική επίδειξη δύναμης ακολουθεί την ολοκλήρωση δεκαήμερων κοινών ετήσιων στρατιωτικών γυμνασίων των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

