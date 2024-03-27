Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 16 ουκρανικούς στόχους πάνω από το Μπέλγκοροντ στη νότια Ρωσία, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ο περιφερειάρχης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Ο κυβερνήτης αναφέρει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι από τις επιθέσεις έσπασαν παράθυρα και προκλήθηκαν άλλες υλικές ζημιές σε αρκετά σημεία της πόλης, ανάμεσά τους σε δύο σχολεία και τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

"Στην πόλη Μπέλγκοροντ, ως αποτέλεσμα αεροπορικής επίθεσης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, έσπασαν τζάμια σε 26 διαμερίσματα 12 πολυκατοικιών. Ζημιές υπάρχουν σε υγειονομικά ιδρύματα" αναφέρει μεταξύ άλλων.

Υπήρξαν επίσης υλικές ζημιές σε ιδιοκτησίες στα περίχωρα της πόλης.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο να φλέγεται και φωτιά σε μια αυλή.

Η Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες εξαπολύει συχνά αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Μπέλγκοροντ και δύο γειτονικών ρωσικών περιφερειών, του Μπριάνσκ και του Βορόνεζ. Αναφέρθηκαν επίσης εισβολές ενόπλων από το ουκρανικό έδαφος.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.