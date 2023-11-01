Λογαριασμός
ΗΠΑ και Ιορδανία συμφωνούν να ενισχυθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας

Στη συνάντηση που είχαν εχθές, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο μονάρχης της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ συμφώνησαν στην ανάγκη προστασίας των αμάχων στην περιοχή.

Βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο μονάρχης της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ επαναβεβαίωσαν χθες Τρίτη τη δέσμευσή τους να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δυο άνδρες επανέλαβαν επίσης ότι έχει σημασία η προστασία των αμάχων και ότι είναι «κρίσιμο» να εξασφαλιστεί ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα υποστούν βίαιο εκτοπισμό από τον θύλακα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η προεδρία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

