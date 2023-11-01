Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου

Η κυβέρνηση του Λιβάνου έδωσε εντολή χθες Τρίτη στην αποστολή της στον ΟΗΕ να υποβάλει διαμαρτυρία κατά του Ισραήλ, το οποίο κατηγόρησε πως χρησιμοποίησε πυρομαχικά με λευκό φώσφορο σε πλήγματά του για να προκαλέσει πυρκαγιές στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τη λιβανέζικη διπλωματία.

Οι ανταλλαγές πυρών στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου είναι καθημερινές ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και μαχητές του ισχυρού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ αφότου ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, ανταπέδωσε τη στοχοποίηση θέσεών του βομβαρδίζοντας τα περίχωρα συνοριακών πόλεων και θέσεις μαχητών της Χεζμπολάχ. Τα ισραηλινά πυρά προκάλεσαν πυρκαγιές με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν πελώριες εκτάσεις με βλάστηση και ελαιώνες.

«Ανέθεσα στην αποστολή του Λιβάνου στον ΟΗΕ να καταθέσει νέα διαμαρτυρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να καταδικαστεί η χρήση από το Ισραήλ λευκού φωσφόρου στις επανειλημμένες επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου και ο εσκεμμένος εμπρησμός δασών», τόνισε χθες Τρίτη ο Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, ο λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του.

Στο έδαφος του Λιβάνου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 62 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερις άμαχοι.

Αφότου άρχισε η κλιμάκωση, λιβανέζοι αξιωματούχοι και ΜΚΟ, στις οποίες προστέθηκε χθες η Διεθνής Αμνηστία, έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ πως χρησιμοποιεί πυρομαχικά λευκού φωσφόρου.

«Χάρη σε προκαταρκτική έρευνα που διενεργήθηκε από το υπουργείο Γεωργίας (...) εντοπίσαμε 128 πυρκαγιές ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών του ισραηλινού εχθρού με λευκό φώσφορο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Γεωργίας Αμπάς Χατζ Χασάν.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί «έκαψαν ολοσχερώς τουλάχιστον 40.000 ελαιόδεντρα, πέρα από τεράστιες δασικές εκτάσεις», πρόσθεσε, καταδικάζοντας την κατάφωρη «παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» του Λιβάνου.

Τα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου, εξ ορισμού εμπρηστικά όπλα, απαγορεύεται δυνάμει του διεθνούς δικαίου να χρησιμοποιούνται εναντίον αμάχων ή πολιτικών στόχων, όχι όμως εναντίον στρατιωτικών στόχων, με βάση το Τρίτο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Απαγόρευση της Χρήσης Ορισμένων Συμβατικών Όπλων (CCW).

Σύμφωνα με το ANI, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, τουλάχιστον μια πυρκαγιά συνέχιζε να μην έχει κατασβεστεί χθες.

Νωρίτερα χθες Τρίτη, η Διεθνής Αμνηστία τόνισε πως έχει «αποδείξεις για την παράνομη χρήση οβίδων λευκού φωσφόρου από το Ισραήλ» στον νότιο Λίβανο μεταξύ της 10ης και της 16ης Οκτωβρίου.

Μια από τις επιθέσεις αυτές πρέπει να αποτελέσει «αντικείμενο έρευνας για έγκλημα πολέμου» καθώς επρόκειτο για επίθεση που έγινε «αδιακρίτως», στα τυφλά, και «τραυμάτισε τουλάχιστον εννιά άμαχους» στο χωριό Ντάιρα, αξίωσε σε ανακοίνωσή της η ΜΚΟ.

Στα μέσα Οκτωβρίου, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατηγόρησε επίσης τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πως χρησιμοποίησαν πυρομαχικά λευκού φωσφόρου στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο την 11η και τη 12η Οκτωβρίου.

«Διαψεύδουμε τις κατηγορίες αυτές», δήλωσε τότε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

