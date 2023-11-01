Ο βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X (του πρώην Twitter) ότι διακόπηκε «πλήρως» η λειτουργία των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο στον θύλακα, στον οποίο έχει επιβάλει πολιορκία ο ισραηλινός στρατός από την 9η Οκτωβρίου.

Η Palestine Telecommunication Company (Paltel) εξήγησε πως κόπηκαν ξανά διεθνείς συνδέσεις που είχαν αποκατασταθεί.

«Έχουμε τη λυπηρή υποχρέωση να ανακοινώσουμε την πλήρη διακοπή όλων των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών διαδικτύου στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η εταιρεία στην ανάρτηση που απηύθυνε στον «αγαπητό λαό της πατρίδας μας».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα επιβεβαίωσε τη διακοπή, διευκρινίζοντας πως έχει πρόσβαση σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών μόνο μέσω διεθνούς κάρτας SIM που διαθέτει.

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είχαν ήδη κοπεί στη Λωρίδα της Γάζας την Παρασκευή, όταν ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τους βομβαρδισμούς του στον παλαιστινιακό θύλακα, στερώντας κάθε δυνατότητα χρήσης τους από τα 2,4 εκατ. κατοίκους της. Άρχισαν να αποκαθίστανται σταδιακά από την Κυριακή.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε όταν κόπηκε για πρώτη φορά η πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο πως «έχασε κάθε επαφή με το κέντρο επιχειρήσεων και όλες τις ομάδες (του) στη Λωρίδα της Γάζας». Ομοίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) είχε εκφράσει την ανησυχία της πως η διακοπή υπήρχε κίνδυνος «να χρησιμοποιηθεί ως προκάλυψη για τη διάπραξη μαζικών ωμοτήτων και να συμβάλει στην ατιμωρησία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

