Αξιωματούχος του ΟΗΕ παραιτείται καταγγέλλοντας τη «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Κρεγκ Μόκαμπερ, ο διευθυντής του γραφείου στη Νέα Υόρκη της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, υπέβαλε πριν από μερικές ημέρες την παραίτησή του εξαιτίας της «αδυναμίας» του ΟΗΕ να «σταματήσει» αυτή που χαρακτήρισε «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, τρεις εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Daily News που αναμεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για «εγχειριδιακή περίπτωση γενοκτονίας», τόνισε σε επιστολή του με ημερομηνία 28η Οκτωβρίου προς τον Φόλκερ Τουρκ, τον Ύπατο Αρμοστή. «Το ευρωπαϊκό, εθνικιστικό σχέδιο εποικισμού της Παλαιστίνης έχει εισέλθει στην τελική του φάση», αυτήν της «ταχείας καταστροφής των τελευταίων υπολειμμάτων της αυτόχθονης παλαιστινιακής ζωής», συνέχισε.

Κατηγόρησε ακόμη τις κυβερνήσεις της Δύσης πως είναι «απόλυτα συνένοχες σε αυτή τη φρικιαστική επίθεση»: «Όχι μόνο οι κυβερνήσεις αυτές αρνούνται να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους να ‘εγγυηθούν την τήρηση’ της Σύμβασης της Γενεύης, αλλά στην πραγματικότητα εξοπλίζουν ενεργά» το Ισραήλ για να συνεχίσει την επίθεση, «παρέχουν οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη ως προς τη συλλογή πληροφοριών» καθώς και «πολιτική και διπλωματική κάλυψη για τις φρικαλεότητες του Ισραήλ».

Το περιεχόμενο της επιστολής του ευθυγραμμίζεται με πρόσφατες αναρτήσεις του κ. Μόκαμπερ σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. «Η γενοκτονία που παρακολουθούμε στην Παλαιστίνη είναι αποτέλεσμα των δεκαετιών ατιμωρησίας του Ισραήλ, που τού προσέφεραν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων δυτικών κρατών», καθώς και «της απανθρωποποίησης του παλαιστινιακού λαού από τα δυτικά εταιρικά ΜΜΕ», ανέφερε προχθές μέσω X (του πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

